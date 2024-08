"Alien: Romulus": um novo capítulo que revigora a franquia com terror e suspense

A trama acompanha um grupo de trabalhadores em um planeta opressivo que busca escapar de sua vida de semi-escravidão através de uma estação espacial abandonada. Com a promessa de uma nova vida, eles planejam usar a estação para viajar para um destino melhor. No entanto, encontram um pesadelo habitado por xenomorfos , levando a um confronto brutal pela sobrevivência .

Com altos e baixos

Álvarez , conhecido por seu trabalho em "Evil Dead" (2013) e "Homem nas Trevas" (2016), imprime sua marca ao transformar "Alien: Romulus" em uma mistura eficaz de suspense e terror . O filme combina elementos clássicos da franquia com uma abordagem moderna , utilizando uma cinematografia inspirada e uma trilha sonora pulsante que intensificam o clima claustrofóbico e assustador .

A escolha do elenco, liderado por Cailee Spaeny e David Jonsson, contribui significativamente para o sucesso do filme. Spaeny interpreta Rain, uma mineradora que se transforma em uma heroína formidável, enquanto Jonsson, como o androide Andy, oferece uma abordagem interessante sobre a humanidade das máquinas. A química entre os personagens principais adiciona profundidade emocional, com destaque para a dupla de irmãos, já que os personagens secundários não se mostram tão memoráveis.