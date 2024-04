Guerra Civil, blockbuster com Wagner Moura, estreia nesta quinta-feira nos cinemas

A mais recente investida da A24 em território blockbuster representa um divisor de águas na filmografia do renomado diretor e roteirista. Em um cenário distópico não tão distante, “ Guerra Civil ” mergulha o espectador em um turbilhão de caos político e moral, onde a linha entre civilidade e barbárie torna-se cada vez mais tênue.

Alex Garland ficou conhecido por explorar temas complexos e distópicos no cinema. Seus filmes anteriores, "Ex Machina" (2014) e "Aniquilação" (2018), são exemplos notáveis de seu estilo distintivo e narrativa provocativa, destacando-se por sua abordagem visceral e emocionante de temas como inteligência artificial e o desconhecido.

A jornada do grupo rumo à capital dos Estados Unidos, em meio a uma guerra civil que dilacera o país, é uma montanha-russa emocional que agarra o espectador desde o primeiro momento.

Com altos e baixos

Garland constrói uma narrativa política intensa, porém imparcial, que serve como um espelho para os conflitos e divisões presentes na sociedade contemporânea. A ausência de contexto político explícito pode confundir alguns espectadores, mas isso não diminui o impacto das mensagens transmitidas ao longo do filme.

Além disso, as atuações do elenco são um dos pontos mais fortes do filme. Dunst entrega uma performance poderosa como a impassível Lee Smith, enquanto Moura traz uma complexidade intrigante ao impulsivo Joel. O contraste entre os dois personagens funciona como um microcosmo da guerra civil que assola o país.