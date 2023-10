Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim chega aos cinemas e agrada os fãs da franquia.

O aguardado longa de terror da Universal Pictures e Blumhouse, Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim acaba de estrear nas telonas de todo Brasil e a convite da Espaço Z fomos conferir o filme com exclusividade.



A primeira vez que tive contato com "Five Nights at Freddy's" foi através de um vídeo do HUEstation e a partir daí, o YouTube só recomendava vídeos sobre o jogo. Acabei me viciando nas teorias, animações e até mesmo nas músicas. Recordo-me do período que antecedeu o lançamento de "Five Nights at Freddy's 3", quando Scott Cawthon, o criador do jogo, anunciou seu desejo de produzir um filme. A Warner mostrou interesse em 2015, mas os direitos acabaram indo para o estúdio Blumhouse em 2017. Foi nesse mesmo ano que o diretor Chris Columbus, conhecido por trabalhos como "Esqueceram de Mim" e "Harry Potter", foi anunciado para o projeto. Contudo, devido a divergências criativas, Columbus acabou não dirigindo o filme.

Fiquei encantado com o filme. Cada referência me transportou de volta à época em que assistia aos vídeos. Mesmo para quem não está familiarizado com a história do jogo ou nunca o jogou, o filme é acessível. Claro, para compreender algumas referências, pode ser útil assistir a alguns vídeos sobre os jogos.

A produção conta com uma dose generosa de terror, sangue e comédia, e a trilha sonora é simplesmente sensacional. Se você é fã de "Five Nights at Freddy's", com certeza vai adorar "O Pesadelo Sem Fim". Vale ressaltar que menores de 14 anos não podem assistir ao filme desacompanhados dos pais.