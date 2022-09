O Retorno da Força (e da Jedicon!) a São Paulo!

O ano de 2022 será lembrado como o ano em que os fãs voltam a se reunir presencialmente!







No próximo dia 17 de setembro o Conselho Jedi São Paulo orgulhosamente abrirá os portões de sua 19ª JediCon, que será na Fapcom – Rua Major Maragliano, 191, trazendo de volta toda a emoção de encontrar velhos amigos, a alegria de fazer novas amizades e a satisfação em celebrar a Saga que todo Jedi, Sith e Caçador de Recompensas adora!

Após três longos anos respeitando todas as recomendações das autoridades sanitárias e tomando todos os cuidados necessários, o “Cejóta” volta a organizar um dos eventos mais esperados pelos fãs de toda a mitologia criada por George Lucas em torno de sua Galáxia muito, muito distante.





E como conseguimos superar estes anos todos sem nosso grande encontro?

Agora será a nossa vez de celebrar nossa paixão, curtindo a presença de influenciadores digitais, cosplays dos mais variados tipos, bate-papos com gente que trabalha e produz conteúdo relevante para uma das comunidades mais engajadas da cultura pop, com música e diversão durante um dia inteiro voltado à Star Wars.





E como toda aventura tem início num bom roteiro, escrito para entreter e emocionar, neste ano três editoras das mais conceituadas no meio literário e das histórias em quadrinhos decidiram fazer parte da festa e estarão com seus lançamentos e preços especiais à espera dos fãs. São elas a Culturama, a Panini e a Universo dos Livros, esta última mais conhecida pelo selo Universo Geek. Se você gosta de uma boa leitura, envolta pela cultura pop, não pode perder essa!

Se você também lê as histórias imaginando a voz de seus personagens, um dos painéis da JediCon SP 2022 foi pensado exatamente para você! Marcus Jardym, o dublador (voice talent) de ninguém menos que Obi-Wan Kenobi, estará presente no auditório para contar um pouco sobre o que é interpretar um dos personagens mais cultuados de toda a Saga!

E como toda boa produção precisa que suas imagens sejam acompanhadas por uma boa música, marcante e de qualidade, esta é uma das atrações principais do evento! Prepare-se, pois a Orquestra SP Pops Symphonic Band marcará presença com seus músicos em seus melhores acordes para celebrar as obras dos mais conhecidos Maestros que deixaram sua marca na memória de todos que curtem uma boa música de cinema!

Para fechar o dia com chave de ouro, teremos o mais que tradicional Concurso de Fantasias para que os cosplayer’s presentes possam exibir suas indumentárias tão bem produzidas, muitas vezes ao longo de todo o ano na esperança de surpreender e impressionar os fãs presentes ao evento.





E tem mais: ativações Andor/Disney+, Rádio Disney, Hasbro e Topps nas áreas externas ao auditório vão fazer o dia de todos bem mais divertido! Estandes com muita memorabília, colecionáveis e até guloseimas já têm presença confirmada para que você possa enriquecer ainda mais a sua coleção! Ah, e não deixe de explorar toda a área do evento para encontrar outras atrações e exposições que vão deixar aquele gostinho de “quero mais”!

Serviço:

Evento: Jedicon São Paulo 2022

Data: 17 de setembro de 2022

Horário: das 10h00 às 18h00

Ingressos: Meia-entrada social antecipada com camiseta brinde – R$ 70,00 (retirar o brinde no evento) nas lojas Comix Book Shop – Rua da Consolação, 2685 ou Acme Brinquedos – (11) 2243-8342 - Tamanhos das camisetas sujeitos à disponibilidade

R$ 50,00 no dia do evento (Meia-entrada social a todos que doarem 01 (um) Kg de alimento não perecível – SEM brinde)

www.facebook.com/conselhosp

www.instagram.com/conselhosp