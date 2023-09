Resistência é um filme que bebe de fontes conhecidas do diretor; já assistimos!

Resistência se passa em um futuro distante, em meio a um planeta tomado por uma intensa guerra entre seres humanos e inteligência artificial



O ex-agente Joshua ( John David Washington ) é recrutado para localizar e matar o Criador – um misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o confronto e com toda a humanidade. Joshua e sua equipe partem, então, para um território sombrio ocupado pela IA. Lá, acabam fazendo uma descoberta chocante: a arma que devem destruir é, na verdade, uma inteligência artificial em forma de criança.

O filme de Gareth Edwards (Rogue One) bebe de fontes como o próprio filme de Star Wars do diretor, mas também obras cyberpunk como Blade Runner, Chappie e Distrito 9, com grande destaque para sua produção e visual, que conta com uma belíssima fotografia e efeitos especiais muito bem finalizados. A trilha sonora de Hans Zimmer já foi melhor executada em outras obras, mas apesar de passar um pouco despercebida, cumpre bem seu papel.