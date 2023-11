Homem morre em acidente envolvendo três caminhões na PR-090, em Sapopema

CMTU vai orientar trânsito no campus durante segunda fase do vestibular da UEL

Na sequência, um caminhão com placas de Sarandi/PR, que era conduzido pelo homem que morreu no sentido contrário, colidiu com o primeiro veículo. Em seguida, o segundo caminhão ainda colidiu contra uma árvore.

De acordo com informações coletadas pelo BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão trator Scania 124, que era conduzido por um jovem de 20 anos, trafegava pela rodovia no sentido de São Jerônimo da Serra a Sapopema quando, ao atingir o KM 272, desprendeu os semirreboques, o que o deixou no meio da pista.

Um caminhoneiro de 30 anos morreu após se envolver em um acidente com outros dois caminhões na PR-090, em Sapopema, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (23).

Um idoso de 60 anos ficou ferido após o carro que conduzia colidir contra uma retroescavadeira na PR-218, em Guapirama, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta quinta-feira (23).

Por fim, um caminhão articulado Scania 420 com placas de Ipiranga do Sul/RS, que era conduzido por um homem de 61 anos e seguia no mesmo sentido, precisou diminuir a velocidade para não colidir com os demais veículos e quase tombou na margem direita da via.

O primeiro caminhão - que estava carregado com soja - era ocupado, além do motorista, por um bebê de um ano e três meses. Nenhum dos dois teve ferimentos.





O corpo do condutor do segundo caminhão foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Telêmaco Borba e encaminhado para o IML de Londrina. O veículo estava sem carga.





O motorista do terceiro caminhão também não teve ferimentos. O resultado de seu teste etilométrico foi negativo.





A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a perícia estiveram no local do acidente e, na sequência, os veículos foram liberados.