Adolescente de 16 anos morre após carro colidir com barranco na PR-436

Uma adolescente de 16 anos morreu depois do carro em que era passageira colidir com um barranco na PR-436, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente foi registrado na tarde deste domingo (23).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PM (Polícia Militar), o veículo Monza, que contava com o condutor e quatro passageiros, capotou após a colisão.

O motorista de 32 anos teve ferimentos e foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Ibaiti. Os outros passageiros, de 42, 11 e três anos, também ficaram feridos e foram levados à mesma instituição para receber atendimento.





A adolescente morreu no local do acidente.