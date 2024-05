Bebê de três anos e outras duas pessoas ficam feridas após carro cair em ribanceira em Apucarana

Três pessoas, incluindo um bebê de três anos, ficaram feridas após um carro cair em uma ribanceira na PR-170, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na madrugada deste domingo (19).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma mulher de 29 anos dirigia um Peugeot 208 no sentido de Apucarana a Arapongas quando, ao atingir o KM 116, perdeu o controle da direção em uma curva acentuada, o que fez com que o veículo caísse em uma ribanceira do lado esquerdo da via.

A condutora e dois passageiros, um homem de 26 anos e uma criança de três anos, foram socorridos no local por equipes do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foram encaminhados ao Hospital da Providência, em Apucarana, para receber atendimento médico.





Após a queda do carro, os policiais rodoviários estaduais perceberam que uma caminhonete Toyota Hilux também estava caída na ribanceira. As vítimas desse acidente não foram localizadas.





Ambos os automóveis permanecem no local, pois a remoção é considerada perigosa.