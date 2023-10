Cambé inaugura nova sede do Creas na segunda-feira

O novo espaço conta com seis salas exclusivas para os atendimentos, recepção, administração, banheiros, copa, área de serviço e acesso coberto. Ao todo, são 214,34 m² concentrando os serviços de Assistência Social.





A secretária municipal de Assistência Social, Lucilene Diorio, explica que a construção da nova sede gera um impacto em toda Cambé, e reforça um compromisso firmado desde o início da gestão.





“Agora temos um espaço adequado para receber as pessoas que necessitam do espaço. É uma celebração para todos nós esse prédio novo, ainda próximo do aniversário da nossa cidade. Tudo isso traz mais conforto e agilidade, tanto para quem precisa dos serviços, como para quem trabalha ali, porque o antigo Creas era em uma casa alugada, um espaço adaptado. Então, hoje vamos ter ali uma estrutura mais adequada para o atendimento da população, efetivando a política de humanização estabelecida aqui em Cambé. É mais um trabalho da gestão do prefeito Conrado, entregando serviços públicos de qualidade para todos”, destacou.





(Atualização: a entrega do Creas que seria na tarde desta sexta-feia (20) foi tansferida para a sgunda-feira pela Prefeitura de Cambé.)