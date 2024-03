Prazo para quitar o IPTU com desconto de 25% em Cambé termina nesta sexta-feira

O prazo para quitar o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), com desconto se encerra nesta sexta-feira (15) em Cambé. A Secretaria Municipal de Fazenda estabelece 25% de desconto para pagamentos à vista, e 10% de desconto para quem optar pelo parcelamento da fatura em até 10 vezes.





No entanto, os prazos para quitar o valor de forma integral, ou da primeira parcela, se encerram no dia 15. Ao todo, o município possui 44.175 imóveis tributáveis, e a expectativa de arrecadação é de cerca de R$ 30 milhões.





Segundo o secretário municipal de Fazenda, Gabriel Cândido, os Correios informaram que já entregaram 100% dos carnês de IPTU em Cambé. No entanto, caso o contribuinte ainda não esteja com seu boleto em mãos, clique neste link e emita a 2ª via com a melhor opção de pagamento para você.

“Esse é um desconto muito considerável, já que poucos investimentos dão esse retorno. Então, se você puder pagar até o dia 15 de março, faça isso e ganhe esse desconto. O IPTU é um dos principais tributos que nós temos, porque esse é um tributo que compõe a receita própria. Esse dinheiro não vai para o governo Federal ou Estadual, ele fica no município, e não é vinculado. Com isso, nós temos autonomia para investir em áreas como educação, saúde, infraestrutura e vários outros. É um tributo muito importante porque, de fato, vai retornar ao cambeense em diversas áreas”, destacou o secretário.





Em 2024, o IPTU teve correção de 10,1%. Dessa atualização, 5,29% ainda é referente ao TAC )Termo de Ajuste de Conduta), já que de 2009 a 2015, a gestão da época não aplicou a correção monetária.





Com isso, o Ministério Público fez esse TAC para que, nos próximos anos, fosse repassada a inflação do período, de 53%. A correção, portanto, é de 5,29% do TAC, mais a inflação que, esse ano, deu 4,28%. Nesse valor estão inclusos o IPTU, a taxa de coleta de lixo, e a contribuição de iluminação pública – apenas para imóveis vagos, já que os demais imóveis pagam a taxa junto com a conta de luz.





Outras informações podem ser consultadas no site da Secretaria de Fazenda ; pelo telefone no número (43) 3174-2900, ou na sede da Secretaria, localizada na Rua Pará, 264, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.