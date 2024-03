Casal é suspeito de ter matado e incendiado corpo de advogado em Londrina

A Delegacia de Homicídios de Londrina avançou nas investigações do assassinato do advogado e síndico profissional Adriano Aparecido Allio, de 58 anos, encontrado morto dentro de um carro em chamas em uma estrada rural nos fundos do residencial Bem Viver, na zona norte de Londrina, durante a manhã do dia 30 de outubro.





Segundo o delegado João Reis, a polícia procura um casal, que está foragido. O delegado aponta que o homem e a mulher, que não tiveram as identidades reveladas, são os principais suspeitos pelo crime.

Segundo Reis, Allio teria tido um caso extraconjugal com a suspeita em 2014 e ela alega que teve um filho com ele e estaria cobrando um valor de R$ 300 mil, relativo a pensão atrasada.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações dão conta de que Allio teria voltado a se relacionar com a mulher recentemente, o que teria provocado ciúmes do atual companheiro.





“Diante disso nós temos duas linhas de investigação: uma pelo relacionamento, motivada por ciúmes, e a outra relacionada à cobrança de uma possível dívida de pensão”, explica.

O delegado informa que o carro do casal foi visto na cena do crime. “Tudo ocorreu no jardim Tropical. A vítima chegou ao local com um Kia Soul e o marido dessa moça tem um Peugeot. Eles saem do jardim Tropical em dois veículos, cada um conduzido por uma pessoa, depois somente um veículo retorna, o Peugeot”, detalha.





Pelo avançado grau dos danos ao pulmão, não foi possível precisar se o fogo foi realmente a causa da morte do advogado ou se ele teria sido morto antes. No entanto, foi constatado de que o corpo teria sido enrolado com fita.





As polícias Civil e MIlitar cumpriram, na manhã desta quinta-feira (9), mandados de busca em endereços em Londrina, na casa do casal e de familiares deles, mas eles não foram encontrados.





