Caminhão tomba e deixa motorista gravemente ferido na PR-431, em Ribeirão Claro

Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido após o caminhão que conduzia tombar na PR-431, em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta segunda-feira (25).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista dirigia um Mercedes-Bens 1720 com placas de Jacarezinho/PR quando, ao atingir o KM 14 da via, perdeu o controle da direção, o que causou o tombamento do veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O homem teve ferimentos graves e precisou ser socorrido no local, além de ser encaminhado ao Pronto-Socorro de Jacarezinho.





Além do condutor, o caminhão levava um passageiro, de 27 anos, que teve ferimentos leves. O homem também foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro de Ribeirão Claro.