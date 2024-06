Carro bate em poste, deixa três feridos e passageiro foge em Santo Antônio da Platina

Três homens ficaram feridos após o carro que ocupavam bater contra um poste na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste domingo (30).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 44 anos dirigia um Volskwagen Gol CLI no sentido do entroncamento da BR-153 à Barra do Jacaré quando, ao passar pelo KM 346, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste, capotando o veículo.

O motorista ficou ferido, assim como dois passageiros, de 20 e 29 anos. Todos foram socorridos no local e encaminhados ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina.





Outros dois passageiros não se feriram. Um deles fugiu antes da chegada dos policiais rodoviários estaduais.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples. Não chovia no momento da colisão.