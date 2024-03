Carro pega fogo na PR-160, em Cornélio Procópio, e motorista foge

Um Volkswagen Parati com placas de Siqueira Campos/PR pegou fogo na PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta segunda-feira (11).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o veículo foi encontrado abandonado no KM 62 da rodovia. O condutor do carro fugiu do local e, por isso, não foi identificado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Os policiais entraram em contato com a Santa Casa de Cornélio Procópio, mas a instituição informou que ninguém procurou atendimento médico com queixas de incêndio.





De acordo com a Polícia Militar, não havia vestígios, como marcas de frenagem e detritos, que possibilitassem deduzir a dinâmica do acidente. O veículo foi recolhido.