Carro tomba, bate em árvore e deixa mulher e criança feridas na PR-170, em Novo Itacolomi

Uma mulher de 41 anos e uma criança de 10 anos ficaram feridas após o carro que a adulta conduzia tombar e bater contra uma árvore na PR-170, em Novo Itacolomi, no Norte do Paraná. O acidente foi registrado nesta segunda-feira (23).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a mulher conduzia um veículo Chevrolet Cobalt com placas de Cambira/PR pela via no sentido do distrito de Sete de Maio a Novo Itacolomi quando, ao atingir o KM 139, o carro tombou e, em seguida, se chocou com uma árvore.

Publicidade





Tanto a condutora quando a criança foram encaminhadas pela ambulência de Novo Itacolomi para o Hospital da Providência, em Apucarana, também no Norte do Paraná.





O teste etilométrico não pôde ser realizado, já que a motorista foi hospitalizada.