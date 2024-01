Colisão lateral entre carro e moto deixa motociclista ferido na PR-170, em Florestópolis

Um homem de 52 anos ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia com um carro na PR-170, em Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta-feira (19).





De acordo com informações apuradas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motociclista conduzia uma Yamaha YBR 125 com placas de Porecatu/PR no sentido de Porecatu a Florestópolis quando, ao atingir o KM 22, colidiu com a lateral de um Chevrolet Onix, que tinha placas de Porecatu e era dirigido por um homem de 55 anos.

O condutor do veículo não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Já o motociclista precisou ser encaminhado ao Hospital de Florestópolis para receber atendimento médico.





O carro foi liberado no local para o condutor, enquanto a motocicleta teve de ser removida ao pátio da Polícia Rodoviária devido a débitos de licenciamento.