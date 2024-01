Em Londrina, Polícia Militar prende dois homens suspeitos de roubar carro de autoescola

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu, nesta quinta-feira (18), dois homens suspeitos de roubar um carro de uma autoescola em Ibiporã. A prisão aconteceu na BR-369, em Londrina.





Os policiais do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até o local após receberem uma denúncia da autoescola. Os agentes contaram com o auxílio do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas).





Publicidade

Os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia.