Com 6 milhões de trabalhadores, Paraná alcança maior número de pessoas ocupadas da história

O Paraná alcançou o número de 6 milhões de pessoas ocupadas no primeiro trimestre de 2024, o maior registro da série histórica em números absolutos. Os dados são da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada nesta sexta-feira (17).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

No último trimestre do ano passado eram 5,9 milhões, no primeiro trimestre de 2023, 5,7 milhões, e no começo da série histórica, no primeiro trimestre de 2012, 5,2 milhões de pessoas.







O nível geral de ocupação é medido a partir do cáculo do percentual de pessoas ocupadas na semana de referência em relação às pessoas em idade de trabalhar, assim, o nível do Paraná voltou a subir e chegou a 62,3%, sendo o melhor resultado desde o terceiro triemestre de 2022 (62,7%). No último triemestre de 2023 o índice era de 61,9%.

Publicidade





Já em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, o Paraná ficou em segundo lugar no país, com 81,8%, atrás apenas de Santa Catarina (87,2%). Nos melhores cinco ainda temos São Paulo, com 81,4%, Rio Grande do Sul, com 81,3% e Rondônia, com 78,7%. A média nacional registrada é de 73,9%. Assim, os menores resultados da pesquisa foram no Piauí, com 49,4%, Maranhão, com 52% e Ceará, com 54,9%.





Com 3,3 milhões de pessoas, esse também é o maior resultado da série histórica da PNAD Contínua. No último trimestre de 2023 eram 3,2 milhões de pessoas e no primeiro trimestre daquele ano, 3,1 milhões. No começo da série histórica, em janeiro a março de 2012, eram 2,8 milhões.

Publicidade





Além disso, o número de pessoas empregadas no setor privado com carteira assinada também bateu recorde, com 2,7 milhões. O maior número da série tinha sido no último trimestre do ano passado, com 2,6 milhões.





"O PIB do Paraná cresceu 5,8% em 2023 e também temos o maior índice de atividade econômica do País, segundo o Banco Central. Isso indica geração de emprego e renda em todos os setores e todos os municípios", afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Publicidade