Confira oito dicas para usar banheiros químicos no Carnaval 2023

Em 2020, a pesquisa apontou que mais da metade dos entrevistados evitavam utilizar sanitários públicos por não os considerarem suficientemente higiênicos. No ano seguinte, o número subiu para 66% e na edição de 2022 do estudo, 77% das pessoas se declararam inseguras quanto à higiene destas instalações.

De acordo com dados da Pesquisa Global de Higiene e Saúde, realizada pela Essity em 2022, as medidas de higiene continuam sendo de grande preocupação para a sociedade. Ainda mais em um mundo pós pandemia de Covid-19, em que grande parte das pessoas veem os espaços públicos e os banheiros como lugares de preocupação.

As secretarias e órgãos da Prefeitura de Londrina terão ponto facultativo na segunda (20) e terça-feira (21). Dessa form

Secretarias e órgãos municipais de Londrina terão ponto facultativo no Carnaval

Como a responsabilidade no cuidado da saúde e higiene é de todos ao utilizar espaços públicos e sanitários, a Tork®, líder em higiene e limpeza profissional que pertence ao portfólio da Essity, traz oito dicas para um convívio seguro durante as festas de carnaval e para evitar o contágio em locais públicos:

A análise de comportamento também apontou que os brasileiros têm maior preocupação com bons padrões de higiene – porcentagem acima da média global - em espaços públicos. Por aqui, 48% das pessoas são mais conscientes sobre higiene e sua importância para evitar a propagação de infecções, enquanto em outros países essa preocupação cai para 39%.

Vai curtir nos bloquinhos ou vai passar o feriadão todo no sofá assistindo série? Abaixo, a astróloga do Astrocentro, Yara Vieira, traz um compilado mostrando o que cada signo espera da folia.

Astróloga aponta o que cada signo espera do Carnaval 2023

1. Evite sentar-se diretamente na superfície do vaso sanitário;

2. Não utilize banheiros que pareçam sujos ou que tenham uma superfície molhada;





3. Verifique se a descarga está funcionando e em sua capacidade máxima;

4. Jogar os papeis higiênicos no lixo;





5. Não toque em nada diretamente com suas mãos. Use papel higiênico para manusear tudo nos banheiros públicos, desde a chave da porta até a descarga do sanitário;

6. Lave suas mãos com sabão por pelo menos 20 segundos;





7. Seque suas mãos com toalhas de papel, de preferência de um dispenser;





8. Use álcool gel certificado com mais de 70% de etanol, mesmo que você tenha lavado as mãos.