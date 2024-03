Condutora de bicicleta fica gravemente ferida após ser atropelada na PR-444, em Arapongas

Uma mulher de 30 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um carro na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta sexta-feira (22).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma Fiat Strada com placas de Belo Horizonte/MG seguia no sentido de Arapongas a Rolândia quando, ao atingir o KM 4, atropelou a ciclista.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor do veículo, de 27 anos, contou aos policiais que a mulher saiu de uma região paralela à pista, na qual não era possível vê-la devido ao mato alto.





Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, há uma passarela no local onde pedestres e ciclistas podem fazer a travessia em segurança.





Após o atropelamento, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas.