Condutora fica ferida após bater na lateral de caminhonete na PR-422, em Wenceslau Braz

Uma mulher ficou ferida após o carro que dirigia colidir com a lateral de uma caminhonete na PR-422, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (3).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a motorista conduzia um Volkswagen Nivus com placas de São José da Boa Vista/SPno sentido do entroncamento da PR-151 a Wenceslau Braz quando, ao atingir o KM 29, colidiu com a lateral de uma caminhonete Toyota Hilux, que era dirigida por um idoso de 65 anos e seguia no sentido oposto.

Além dos danos aos veículos, a colisão deixou a condutora do carro com ferimentos médios. A mulher foi socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e foi encaminhada para receber atendimento médico no Hospital Municipal de São José da Boa Vista.





O motorista da caminhonete não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.