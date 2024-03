Criança de dois anos é encontrada morta em córrego de Guarapuava

Uma criança de dois anos e seis meses foi encontrada morta em um córrego atrás da residência em que morava, no bairro Boqueirão, em Guarapuava, na região Centro-Sul do Paraná, na manhã desta quinta-feira (7).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi avistada por uma moradora da região às 8h45, a cerca de um quilômetro de onde desapareceu no final da tarde desta quarta-feira (6).

Os familiares da criança relataram que a criança havia desaparecido ao entrar no córrego que passa atrás da casa. Contudo, ninguém teria visto ou escutado a vítima cair na água.





Os vizinhos informaram à PMPR (Polícia Militar do Paraná) que a criança não teria saído pela porta da frente da casa, só restando a possibilidade de queda no córrego.





No início da noite desta quarta-feira, os bombeiros realizaram buscas e fizeram uma varredura no córrego por aproximadamente um quilômetro no sentido da correnteza. Mesmo assim, não conseguiram localizar a criança e a buscas foram retomadas na manhã desta quinta-feira.





A PCPR (Polícia Civil do Paraná) investiga o caso. O IML (Instituto Médico Legal) também esteve no local onde o corpo foi encontrado e afirmou que a causa da morte só poderá ser confirmada pelo médico legista.