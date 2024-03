Homem assalta mulher, é detido por testemunhas e acaba preso no Centro de Londrina

Um homem foi preso após ter assaltado uma mulher e ser detido por testemunhas na rua Espírito Santo, na região central de Londrina, na madrugada desta quinta-feira (7).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o local após receber uma denúncia de roubo agravado.

No local, em contato com a vítima, os agentes descobriram que a mulher teria saído do trabalho e, ao caminhar em direção à sua casa, teria sido abordada por um homem, que teria dado voz de assalto e ordenado que a vítima entregasse sua bolsa. O suspeito estaria, ainda, portando uma faca.





Segundo a mulher, o homem teria dado um soco em sua boca e, em seguida, teria saído correndo com a bolsa roubada.





A vítima, então, teria gritado por socorro, o que atraiu a atenção de algumas pessoas que passavam pelo local. As testemunhas contiveram o acusado até a chegada dos policiais.





Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. A vítima e três testemunhas também foram levadas até o local para prestar depoimento.