Duas pessoas ficam gravemente feridas em colisão lateral na PRC-466, em Ivaiporã

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após se envolverem em uma colisão lateral entre carros na PRC-466, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, na tarde deste domingo (21).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 55 anos dirigia um Volkswagen Santana quando, ao passar pelo KM 103, colidiu com a lateral de um Chevrolet Cruze, que seguia no sentido contrário e era conduzido por uma mulher de 52 anos.

O motorista do Volkswagen Santana, assim como a passageira do veículo, de 31 anos, tiveram ferimentos graves e precisaram ser encaminhados ao Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã.





Já a condutora do Chevrolet Cruze teve ferimentos leves e foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ivaiporã.