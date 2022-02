Mundo tecnológico: veja seis tendências da transformação digital para 2022

Novas tecnologias surgem e impactam a sociedade diariamente com uma velocidade impressionante. O progresso foi acelerado ainda mais pela pandemia, que concretizou tendências de TI (Tecnologia da Informação) que eram esperadas somente anos à frente.

Investimentos em tecnologia digital continuarão sendo prioridade na estratégia de empresas que desejam aproveitar ao máximo as oportunidades de um mercado em reaquecimento. Inteligência artificial avançada, NFT (sigla para token não fungível), metaverso, 5G, Internet das coisas e segurança digital apontam para algumas das principais expectativas do setor de tecnologia para o ano de 2022.

"No mercado de tecnologia, não é fácil prever se uma tecnologia é moda ou tendência de inovação, que pressupõe aceitar alguns riscos. Por isso, ficar atento ao cenário, analisar continuamente os movimentos da tecnologia e tomar decisões com agilidade são competências fundamentais para o sucesso nas escolhas e adoção, isso potencializado pela realidade pandêmica dos últimos quase dois anos. A pandemia foi o assunto mais falado e vivido neste período, com impactos de inovação tecnológica que vieram por causa dela e junto dela”, explica o diretor de Sistemas e Inovação do ICI (Instituto das Cidades Inteligentes), Mauricio Pimentel.

Nessa perspectiva, é necessário considerar o que chegou ainda em 2021 e que tem possibilidade de ampliamento em 2022, podendo se tornar ainda mais duradouro. Confira a seguir as tendências para ficar atento, na percepção de Pimentel, e por que os empreendedores devem estar cada vez mais preparados para a chegada de possíveis novidades.



Inteligência Artificial

Em 2022, a IA (Inteligência Artificial) vai continuar caminhando para se tornar a tecnologia mais transformadora que a humanidade já desenvolveu. A solução em IA agrupa várias tecnologias, como redes neurais artificiais, sistemas de aprendizado, algoritmos, entre outras ferramentas que conseguem simular capacidades humanas.



De acordo com o estudo internacional do IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) publicado em novembro de 2021, 66% dos líderes do setor disseram "concordar fortemente" com o fato de que a IA será a responsável por conduzir a maioria dos processos de inovação em quase todos os setores industriais nos próximos cinco anos.



Conexão 5G





A 5G, nova tecnologia de conexão móvel, começa a chegar ao Brasil em 2022 e promete mudar o jeito que consumimos internet. A tecnologia pode ser até 20 vezes mais rápida do que as redes atuais, além de ter uma cobertura mais ampla e conexões mais estáveis. A evolução da rede vai permitir conectar muitos objetos à internet ao mesmo tempo, como celular, carro, assistente virtual, relógio e, até mesmo, geladeira, criando novas oportunidades e perspectivas. Essa conexão avançada entre pessoas e aparelhos é a chamada IoT (Internet das Coisas).



Internet das Coisas





A evolução da Internet das Coisas permitiu a conexão entre pessoas, máquinas e equipamentos em escritórios, indústrias e até nos domicílios. Os aparelhos inteligentes, que eram vistos como algo futurista, hoje são realidades ao redor do mundo e devem se expandir cada vez mais.



Em 2022, a evolução da IoT irá continuar a surpreender. Na saúde, por exemplo, viabiliza o monitoramento remoto do paciente e diminui o potencial de contaminação nos hospitais. Já nas indústrias, é a IoT que torna o controle de máquinas à distância possível, além de impulsionar a automação de equipamentos.



NFT





O mercado das criptomoedas abriu caminho para o surgimento de novos formatos de ativos digitais. Os NFTs são um deles. A tecnologia opera como um registro oficial e único de determinado arquivo digital, cujo valor pago não é mais referente a um documento que pode ser encontrado em qualquer busca pela internet, mas sim a um certificado de que aquele arquivo é único e "irreproduzível".



De acordo com o DappRadar, site que rastreia informações sobre o mercado de cripto, o volume de venda de NFTs entre janeiro e setembro de 2021 chegou a US$ 13,2 bilhões. O valor é maior que os PIBs (Produtos Internos Brutos) dos estados do Acre, Amapá e Roraima somados.



Metaverso





O metaverso, que promete eliminar fronteiras entre o mundo físico e o digital, está entre as principais tendências para 2022. Na prática, se trata de uma combinação de vertentes tecnológicas já existentes, fundamentalmente: a interatividade, a realidade virtual e a realidade aumentada. Esse novo ambiente vai ganhar força aos poucos, com diferentes serviços, produtos e possibilidades integradas. Nesse universo, que ainda não é real em sua totalidade, as pessoas podem interagir umas com as outras, trabalhar, estudar e ter uma vida social por meio de seus avatares 3D.



Segurança digital