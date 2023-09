TIM sem sinal? Clientes de Londrina reclamam de instabilidade

O pico de reclamações começou por volta das 15h30 desta sexta, segundo dados do Downdetector , que é uma plataforma online que fornece aos usuários informações em tempo real sobre o status de vários sites e serviços.

A TIM está fora do ar para alguns clientes de Londrina e região nesta sexta-feira (22). Segundo reclamações dos consumidores que entraram em contato com o Bonde, a operadora estaria sem sinal de voz e dados de internet.





As reclamações sobre o sinal da TIM começaram a surgir em maior volume pouco após as 11h (horário de Brasília), de acordo com dados da plataforma. Às 15h, houve um pico de 52 notificações.





O Bonde entrou em contato com a assessoria da operadora e aguarda retorno sobre a situação.





Em atualização.