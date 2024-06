Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de junho de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 10h desta sábado (22).









CARLOS KIYOSHI SHIMIZU - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





DIMAS DE BARROS PEREIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





EDOIR PIRES - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTRO DE EVENTOS ANGELO MANUEL DA CUNHA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





JOAO DE SOUZA - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





SALVADOR BAENA - 85 anos - PINHALAO/PR

Falecimento em: 23/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





WALDOMIRO PETRICELI - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/06/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





ANTONIA SOBONIA GOUVEA - 92 anos - FIGUEIRA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





APARECIDA LUZIA ALVES ALBERTIN - 66 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CARLOS ROBERTO CANTAGALLI - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

Publicidade





CLOVIS ROBERTO DE ARAUJO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: SAO JERONIMO DA SERRA

Situação: SEPULTADO





DEANE LEINE FERNANDES - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

Publicidade





DICARLOS DOS SANTOS SILVA - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





EDNA ALVES DE SOUZA - 75 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE IBIPORÃ

Situação:

Publicidade





GERALDO VIEIRA ALVES - 76 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DISTRITO DE IPANEMA - SANTA MARIANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. DISTRITAL IPANEMA

Situação:





ILMA MACRI - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





IVO EUGENIO RIBEIRO - 74 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Situação:





JOAO BERNARDO DE CARVALHO FILHO - 76 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO MARIA DA SILVA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSEFA FERREIRA DE MELO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





LEONI ANGELICA SAMPAIO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:







LUIZ CAVALARI - 87 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUZIA PEREIRA PIMENTA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





LUZIA VELENTIN BIZ - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





MARCOS JOSE BAISH - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2024 - 17:30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARGARIDA SANTOS NASCIMENTO - 79 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA BOM COSTA - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA JOSE BOGO MACHADO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





MARIA NAZARE SILVA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARIA THEREZA PEREIRA BISCARO - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 22/06/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/06/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





MATEUS GRANAYR - 83 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PYETRO GABRIELL DOS SANTOS TREVISANE - 1 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





QUINTILIANO CYRIACO RAMOS - 82 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SEBASTIAO CUNHA SOBRINHO - 68 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SERGIO INACIO DE ALMEIDA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SERGIO LUIZ FERREIRA - 83 anos - LEOPOLIS/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SUELI SAEKO YAMAMOTO MINAMIHARA - 59 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. BANDEIRANTES

Situação:

VALDIR WILSON ROMERO - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório: 23/06/2024 - 11:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/06/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO

YOLANDA ODALIA DA SILVA - 94 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 22/06/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: