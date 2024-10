Bitrem carregado com 400 mil maços de cigarros é apreendido em Colorado

Neste último domingo (20), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um bitrem carregado com 400 mil maços cigarros contrabandeados do Paraguai no município de Colorado (Noroeste).





De acordo com a PRF, o condutor, um homem de 53 anos, foi preso em flagrante após ser abordado na PR-542. Ele teria pego essa carga em Foz do Iguaçu (Oeste) e pretendia entregá-la em uma cidade paulista, e que uma pessoa desconhecida iria entrar em contato para indicar o local para recebimento da carga.





A placa do veículo também era falsa, porém, para as placas verdadeiras não foram identificados nenhum registros de roubo ou furto.





A carga foi encaminhada ao depósito da Receita Federal e o condutor, à delegacia da Polícia Federal, ambos na cidade de Maringá (Noroeste).