Homem é preso por dirigir embriagado após causar acidente em Cambé

Um homem de 59 anos foi preso após causar um acidente na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste sábado (18).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia uma caminhonete S10 no sentido do entroncamento da PR-323 ao entroncamento da BR-369 quando, ao passar pelo KM 90, bateu contra a lateral de um Chevrolet Vectra, que trafegava no sentido contrário.

O segundo carro era conduzido por um idoso de 71 anos, que não teve ferimentos.





Ambos os motoristas passaram pelo teste etilométrico e o condutor da S10 apresentou embriaguez. O homem foi preso em flagrantes.





O acidente foi registrado em um trecho de pista simples e não chovia no momento da colisão.