Jovem fica gravemente ferido após capotar caminhonete no Norte do Paraná

Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após capotar a caminhonete que conduzia na PR-092, em Abatiá, no Norte do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (10).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia uma Toyota Hilux no sentido de Abatiá ao entroncamento da PR-439 quando, ao passar pelo KM 68, perdeu o controle do veículo e capotou, parando na margem esquerda da via.

O jovem foi socorrido pela Ambulância do Hospital Municipal de Abatiá e encaminhado ao Pronto-Socorro do Município para receber atendimento médico.





O veículo foi liberado no local, já que não tinha pendências administrativas.