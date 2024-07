Acesf não tem estrutura para sepultar animais de estimação, diz superintendente

A informação de que a vereadora Daniele Ziober (PP) vai protocolar um projeto de lei para autorizar o sepultamento de animais domésticos nos cemitérios públicos tem gerado debate em Londrina.





A FOLHA mostrou na semana passada que a parlamentar é autora de um PL aos moldes do que foi aprovado em Apucarana, e que também gerou polêmica .

A primeira versão da matéria, recebida pela reportagem na quinta (4), prevê que as famílias poderão enterrar cães e gatos nas gavetas e jazigos de Londrina, junto com os tutores. Até esta terça-feira (9), o projeto não estava disponível no sistema da Câmara.







Trata-se de uma proposta autorizativa, que coloca os custos do sepultamento a cargo das famílias e a regulamentação da lei sob responsabilidade da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



Ziober defende que, hoje, “as pessoas emocionalmente têm um grande vínculo com os seus animais, muitos os tratam até como filhos”. Ela também aponta, na justificativa do PL, que as taxas de cemitérios e crematórios particulares são altas e inviabilizam o acesso a esse tipo de serviço para a maioria das pessoas.







Procurado pela reportagem, o superintendente da Acesf, Leonilso Jaqueta, entende que a estrutura atual do órgão “não permite assumir esse serviço”.





