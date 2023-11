4ª edição do Rolê da Justiça vai atender moradores da zona leste de Londrina nesta terça-feira

O evento “Rolê da Justiça” chega a sua 4ª edição, e desta vez atenderá os moradores da região leste de Londrina.





Interessados em resolver conflitos familiares, como pensões alimentícias, guarda de crianças e divórcios, terão oportunidade, nesta terça-feira (14), de obter orientações jurídicas e iniciar estes procedimentos gratuitamente, com o auxílio de servidores do Cejusc (Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos) de Londrina, vinculado ao Tribunal de Justiça do Paraná.

Também haverá informações sobre procedimentos em caso de violência doméstica e direitos da criança e adolescente. O evento ocorrerá entre as 9h e 16h, na Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina) - rua Argelina Ricci Vezozzo, 85 .





Também haverá credenciamento junto ao Cadastro Único (programa social do governo federal), vagas em creches e suas transferências pela Central Única de Vagas, da Prefeitura de Londrina, e orientações e divulgações de vagas de emprego e programa Jovem Aprendiz.

A comunidade também poderá confeccionar no local documento de identificação (RG), por meio do Instituto de Identificação da Policia Civil.





EVENTOS CULTURAIS E ENTRETENIMENTO

No dia acontecerão eventos culturais e de entretenimento, como a apresentação da Choque Canil do 5º Batalhão da PM, teatro infantil “Os Santimbancos” e banda de rock da Epesmel, projeto Africantar “Meu cabelo tem história”, apresentação de ballet, Banda Marcial e contação de histórias. Também serão oferecidos pipoca e algodão doce aos participantes.





O evento tem por objetivo levar informações e serviços em locais próximos dos moradores, facilitando o exercício da cidadania. O Rolê da Justiça já foi realizado nas regiões oeste, sul e centro de Londrina entre 2022 e 2023, sob a orientação da juíza coordenadora do Cejusc de Londrina, Cláudia Catafesta.





