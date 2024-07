“A Ordem do Tempo” discute fim do mundo entre amigos no Ouro Verde

"A Ordem do Tempo" traz tensão às telas do Cine Teatro Ouro Verde em dois horários, às 16h e 19h30, nesta segunda (8), terça (9) e quarta-feira (10).





O filme relata a história de um grupo de amigos que se encontra regularmente para comemorar um aniversário descobre que tem poucas horas de vida. Nesse momento, o sentimento comum é de estranhamento.

O tempo parece se alterar, oscilando entre minutos intermináveis e horas que se estendem sem demora.





O drama italiano “A Ordem do Tempo” é dirigido por Liliana Cavani e tem Claudia Gerini, Richard Sammel e Ángela Molina no elenco. O longa tem 113 minutos de duração e foi selecionado para o Festival do Rio, em 2023. A classificação indicativa é de 14 anos.

INGRESSOS





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde na Rua Maranhão, n°85, Centro, com 30 minutos antes de cada sessão.





A entrada inteira custa R$20,00 e a meia, R$10,00. Não são aceitos cartões. Na segunda-feira (8) e nas sessões das 16h, todos pagam meia.





Nos demais dias, estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB ou Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professores ou facilitadores com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.