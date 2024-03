Abandonado, prédio da antiga Claspar pode ser usado pelas polícias Militar e Penal

O imóvel abandonado na zona leste de Londrina, que já sediou a antiga Claspar (Empresa de Classificação do Paraná), deverá ser utilizado pelo 2° CRPM (Comando Regional da Polícia Militar) e pelo Deppen (Departamento de Polícia Penal).





O tema foi discutido durante a sessão de terça-feira (19) da CML (Câmara Municipal de Londrina), atendendo a um requerimento do vereador Roberto Fú (PDT).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O prédio, que tem mais de 3 mil metros quadrados, foi construído na década de 1960 e pertence hoje ao IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), deverá ser repassado à Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública).





“Eu chego a dizer que é um sonho que será realizado. Há muitos anos esse barracão está totalmente abandonado e trazia uma preocupação muito grande para os moradores”, afirma Fú, citando que o mato alto e as brigas são um problema.

Publicidade





“Os moradores não conseguiam dormir. Eles passavam a madrugada acordados ouvindo gritos, barulhos, brigas, pedradas. E a maior preocupação era quando colocavam fogo.”





O diretor de Gestão de Negócios do IDR, Altair Sebastião Dorigo, lembra que o imóvel fazia parte do patrimônio da Codapar e, com a fusão ocorrida em 2019, o IDR acabou “herdando” o prédio.

Publicidade





Parte do terreno pertencia ao governo federal e foi repassada ao Estado, mas faltava uma definição de quem iria utilizá-lo. O instituto já havia tentado repassar para as pastas estaduais de Educação e de Saúde e, entre idas e vindas, o Deppen e o 2° CRPM demonstraram interesse.





“Os projetos foram viabilizados pelo Deppen e devem ter a conclusão, provavelmente, em abril. Na sequência, deve ir para a licitação”, explica Dorigo, que ressalta que, desde 2020, quando a criação do IDR-Paraná foi consolidada, o instituto tem feito a manutenção do espaço. “Infelizmente, muito lixo é jogado ali.”





A estimativa é que a recuperação do imóvel custe cerca de R$ 5 milhões. “Praticamente, vai ser aproveitada a estrutura, tem que ser refeita a cobertura, [a parte] elétrica, hidráulica, incêndio, enfim, tudo que existia que lá que poderia ser furtado, foi furtado”, lamenta.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: