Abastecimento de água em Londrina e Cambé só volta ao normal no sábado

Depois de ter a produção do Sistema Produtor Tibagi prejudicada por falta de energia elétrica desde a noite desta quinta-feira (13), em consequência da chuva, a estação de tratamento voltou a operar no fim da manhã desta sexta-feira (14), informa a Sanepar.





Entretanto, a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, devido ao grande tempo em que a produção de água ficou parada, baixando os níveis dos centros de reservação. Algumas regiões só devem ter o abastecimento normalizado no sábado (15).

Publicidade

Publicidade





Bairros de Cambé e das regiões Norte, Noroeste, Leste e parte da região Sul seguem com o abastecimento afetado ao longo desta sexta-feira e até a manhã de sábado. A orientação é para que seja feito uso racional da água, com prioridade para alimentação e higiene pessoal. A região Central de Londrina e parte de Cambé não tiveram o abastecimento afetado por receberem água do Sistema Produtor Cafezal.





Os principais bairros afetados são:

Publicidade





EM CAMBÉ:





Parque Maracanã, os jardins Ana Eliza, Elizabeth, União, Ecoville, Tropical e Campos do Conde, além das chácaras Manella e Santa Maria, e o Recanto Sumaré.

Publicidade





EM LONDRINA





REGIÃO LESTE: Alexandre Urbanas, Giovani Lunardelli, Armindo Guazzi, Vitória Régia, Boa Vista (2 e 4), Casa do Trabalhador, Nossa Senhora de Lourdes, Aeroporto, do Café, Palotti, Antares, Abussaff, os jardins Alah, Aragarça, Tarumã, Califórnia, Brasília, Caravelle, Dom Pedro 1 e 2, Califórnia, Albatroz, Monterrey, Pérola, Verona, Veneza, Fujiwara, Gayon, Lolata, Monte Sinai, San Izidro, San Fernando, Europa, Piza, Mazei, Igapó, Adriana, Mirian, Novo Antares, Oriente e Novo Oriente, Ernani Moura Lima, Roveri, Santa Alice, Santana, Tatiane, Vera Cruz, São Vicente, Pioneiros, Ilha Bela, Chamonix, Vilas Fujita e Siam e adjacências.

Publicidade





REGIÃO NOROESTE: Santiago, Morumbi e Marajoara, Vila Flora, os jardins Imagawa, Hirata, Nova Olinda, Santo André, Ana Terra, Nova Londrina, Santiago, Atlântico, Savana, Jardim das Américas, Império do Sol, Coliseu, Leonor, Maria Lucia, Leste Oeste e São Francisco De Assis, Além Dos Parques Industriais Cacique, Horácio Sabino, Nishi e adjacências.





REGIÃO NORTE: Chácaras Vila Filipin, Lote 10, Parque Industrial Brasília, Jardim Felicidade, Novo Amparo, Santa Luzia, Habitten Santa Regina, Jardim Indusville 1 e 2, Lindóia, Conjunto Jesualdo G., Mister Arthur Thomas, José Maurício Barroso, Parque Nacional, Jardim Jeronnymo, Portal Norte, Farid Libos, Moema, Tropical 1 e 2, Pacaembu 2, Jardim Luiz Miguel, Jardim Lago Norte, Nova Aliança, Parque Residencial Elizabeth, Villa Antonio B, Conjunto Residencial Liberdade, Ruy Virmond, Jardim da Urca, Rita C. Fernandes, Vila Romana, Jardim Alemanha, Vila Izabel, Parque Tecnológico Francisco, Waldemar Hauer A e B, Industrias Leves, Vila Yara, Garden Park, Jardim Portal de Itamaracá, Chácaras, Jardim Terra Roxa, Jardim Montecatini, Mirassol, Parque São Gabriel, Jardim Ouro Preto, Jardim São José, Jardim São João, Shinzato, Jardim Castelo, Oriente, Jardim Amália, Jardim Eliza 1 e 2, Jardim Tsukamoto, Vila Santi, Fujiyama, Souza Coelho, Jardim Social, Jardim Arabela, Jardim Kase, Jardim Marízia 1 e 2, Jardim Progresso, Jardim Paschoal, Jardim Fortaleza, Jardim Paulista, Jardim Gabriela, Parque e Jardim Quati, Parque ABC 2, Parque Industrial Betel, Chácaras Novo Mundo, Vila São Paulo, Vila Matsunaga, Vila Casoni, Parque Guaratuba, Rosale, Jardim Barra Grande, Parque das Águias, Vila Galvão, São Lourenço, Vila Matarazzzo, Vila Rica, Parque Bom Retiro, Barra Vento, Vila Portuguesa, Vila São Caetano, Vila Recreio,Vila Zanetti, Jardim Vania, Jardim Guaporé, Jardim Yoshikawa, Vila Primavera, Jardim Real, Vila Balarotti, Ideal, Santa Inês, Jardim Itaiou, Vila Franchelo, Vila Santa Terezinha, Vila Amaral, Jardim Espanha, França, São Luiz, Paraná, Vila Gois e Vila Independência.

Publicidade





REGIÃO SUL: Jardim Tarobá 1 e 2, Ponte Seca, Ouro Branco, Atlanta, Parque das Indústrias, Jardim Maravilha, Helmut Baher, Parque Industrial, Kiugo Takata, Lagoa Dourada, Monte Belo, João Batista, Neman Sahyun, Jose Bastos de Almeida, Jardim Vale Azul, Café Cereja, São Lourenço, Jardim Franciscato, Novo Franciscato, Itapoã, Perobal, Novo Perobal, Jardim Jatobá, Santa Joana, Campos Elísios, Cristal 1 e 2, Nova Vida, União da Vitória 1 a 5, Jamile Dequech, Chácaras Bela Vista, Monte Carmelo, Nova Esperança, Buriti e Chácaras Mussashino.





A relação completa dos bairros com abastecimento afetado está disponível no site da Sanepar https://site.sanepar.com.br/utilidade-publica/queda-de-energia-no-sistema-tibagi-afeta-abastecimento-de-agua-em-diversos-bairros. Pelo aplicativo Sanepar, o cliente também pode consultar a situação do abastecimento de seu bairro.





A Sanepar reforça a importância de os imóveis terem caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), compatível com o tamanho da família ou com a atividade comercial desenvolvida. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





(Atualizado às 12h10)