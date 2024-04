Acesso pela PR-445 pode dar mais agilidade para chegar à ExpoLondrina

A PR-445, entrando pelo Estacionamento 2 oficial, em Cambé, será a melhor rota para chegar ao Parque Ney Braga durante a 62° Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. Com as obras do viaduto da PUC, no trecho entre a BR-369 e a Avenida Tiradentes, a via da PR-445 apresenta menos congestionamento e acesso direto ao parque com comodidades.





De dentro do estacionamento 2 os visitantes poderão usar micro-ônibus para chegar até a entrada do parque. Já após passar as catracas e entrar no parque, carretinhas estarão à disposição para trazê-los mais para perto, no meio do parque. Além do conforto, já é um passeio inicial, principalmente para as crianças.

“Muitos investimentos em infraestrutura foram feitos para proporcionar uma melhor experiência e atrair o fluxo de veículos para a PR-445. Sabemos que ela é uma opção mais ágil e também uma via para evitar as obras do viaduto da PUC na BR-369 que já estão em andamento”, completa o diretor Comercial da SRP, Nivaldo Benvenho.





A ExpoLondrina acontece entre os dias 5 e 14 de abril. Os ingressos para o acesso ao parque já podem ser adquiridos no site da ExpoLondrina .