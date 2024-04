Inscrições para o concurso da Prefeitura de Londrina terminam nesta quinta-feira

Encerra nesta quinta-feira (4) o prazo para inscrições de dois dos três concursos públicos abertos pela Prefeitura de Londrina.





Os editais n° 023/2024 e 024/2024 oferecem oportunidades para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com vagas mais cadastro de reserva. Já o concurso n° 25/2024 recebe inscrições até o dia 11 de abril, para cargos de nível Técnico e Superior.

Ao todo, os três editais abrangem 277 vagas em 67 cargos para atuação em diversas áreas, incluindo saúde, administrativo, operacional e outros.





Todos terão provas objetivas, a serem aplicadas no dia 28 de abril pela manhã ou tarde. Cada edital informa qual o horário das provas, e o candidato que deseja participar de dois concursos precisa conferir primeiro se não haverá conflito de horário.

No concurso n° 023/2024, as oportunidades em 25 cargos diferentes incluem agente de combate às endemias, técnico agrícola, agente funerário, operador de máquinas, motorista funerário, condutor socorrista, técnico em segurança do trabalho, técnico de gestão pública, entre outros.





Ao todo, esse edital oferece 151 vagas, incluindo ampla concorrência e a reserva especial para afro-brasileiros e PCD (Pessoas com Deficiência). A taxa de inscrição para concorrer a esse edital varia entre R$33 e R$61, conforme o cargo, com remuneração de R$ 2.824,00 a R$ 4.906,86.

Para o concurso n° 024/2024, a Prefeitura distribuiu 108 vagas entre 24 cargos. Essas oportunidades são voltadas a profissionais com Ensino Superior, nos cargos de administrador, gestor cultural, gestor social, gestor de engenharia e arquitetura, auditor fiscal de tributos, contador, analista de sistema e outros.





A remuneração total para esses cargos varia de R$ 8.264,43 a R$ 10.332,16 e a taxa para inscrição de R$90 a R$97, ambos conforme o cargo.

Estes dois concursos têm inscrições abertas até às 17h desta quinta-feira (4). Os candidatos poderão efetuar o pagamento do boleto com a taxa de inscrição até o dia seguinte, na sexta-feira (5). A listagem com as inscrições confirmadas está prevista para ser divulgada até o dia 12 de abril, no site da banca organizadora dos certames .