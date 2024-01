Agente da CMTU registra boletim de ocorrência após confusão com motorista no centro de Londrina

Uma agente de trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) registrou BO (Boletim de Ocorrência) contra o motorista de uma picape após uma confusão na esquina da rua Flórida com a avenida Duque de Caxias, na área central de Londrina. O caso aconteceu no dia 17, entretanto, veio à tona nesta semana após imagens de uma câmera de segurança, que flagrou o episódio, viralizarem nas redes sociais.





Na gravação, é possível ver o momento em que a servidora flagra o condutor com o carro estacionado em local proibido. Ele retira o veículo e coloca numa vaga de recuo, em frente a algumas lojas. Na sequência, vai até a viatura da companhia, que está com a parte traseira sobre uma faixa zebrada, e volta para o carro. A agente vai atrás. Segundo a CMTU, o homem teria batido na mão dela e o aparelho que usa para assinalar as multas caiu no interior da picape.

Em seguida, o motorista sai com o carro, com a servidora ficando pendurada na porta. Ela é arrastada por alguns metros junto com outra mulher que vai ajudá-la e depois o homem vai embora. De acordo com a companhia, a agente sofreu ferimentos leves, com luxação no ombro e hematomas nas pernas, porém, segue trabalhando normalmente. “Ela fará exame de corpo de delito, podendo, posteriormente, entrar com uma representação criminal”, frisou em nota. A CMTU também disse que a legislação permite que o agente de trânsito pare em qualquer local.





O motorista da picape negou que tenha sido agressivo com a agente ou derrubado o equipamento que ela utilizava. “Fui comprar um pão de queijo e na hora que entrei no estabelecimento, ela estava lá dentro fazendo o mesmo. A hora que saio ela estava na frente do meu carro, falou que iria me multar. Pedi desculpas, falei que estava indo embora, mas ela foi totalmente arrogante, sem empatia”, afirmou o vidraceiro Thiarles Silva. “Quando ela entrou com o corpo dentro do carro, pela janela, ela tentou tirar a chave do contato e foi onde caiu o aparelho”. O equipamento foi recuperado.





Na avaliação dele, houve erro das duas partes. “Posso ter agido errado em ter saído (com o carro), mas em momento alguma desacatei ou a agredi. Ela não teve bom senso", reforçou.