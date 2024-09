Agosto teve aumento da inadimplência em Londrina, aponta Acil

Os indicadores do Serviço de Proteção ao Crédito da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) referentes ao mês de agosto revelam um aumento de 43,8% no número de consumidores que não conseguiram pagar suas dívidas em dia e foram incluídos no cadastro da inadimplência, em comparação com o mesmo mês de 2023.







No acumulado de 2024, englobando os primeiros oito meses, o aumento registrado entre os consumidores negativados foi de 18,4%, em comparação ao mesmo período do ano passado.

ÍNDICE DE QUEM REGULARIZOU AS DÍVIDAS TAMBÉM CRESCEU



Houve um aumento significativo também entre os consumidores que conseguiram quitar ou renegociar as dívidas atrasadas, índice que cresceu 41,7% em relação a agosto do ano passado.





No acumulado do ano, houve um crescimento de 15,7% entre os consumidores que conseguiram limpar o nome, em relação ao mesmo período de 2023.

“O percentual menor de consumidores limpando o nome em relação aos consumidores que tiveram seu nome incluído no cadastro de negativados explica a elevação na quantidade de pessoas com restrição ao crédito no mercado varejista de Londrina”, analisa Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL.





INDICADORES





Os dados do SPC/Acil destacam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta em dia e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas atrasadas e ‘limparam o nome’, recuperando o crédito.





