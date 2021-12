Aldeia indígena Água Branca realiza evento esportivo na quinta-feira

A primeira edição dos Jogos Indígenas Aldeia Água Branca inicia na quinta-feira (30), às 17h.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A atividade será realizada ao longo de três dias, e sede do evento será a aldeia Água Branca, localizada na Terra Indígena Apucaraninha, em Tamarana, região metropolitana de Londrina. O evento é uma realização do grupo Vãnh Ga – Donos do Mato, e conta com o apoio da Prefeitura de Londrina por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A atividade que marcará a abertura do evento é um ritual de danças típicas do povo Kaingang. Durante os Jogos, serão disputadas modalidades como arremesso de lança, corrida de tora, cabo de guerra, tiro de zarabatana e tiro de arco e flecha, entre outras. Os organizadores dos Jogos Indígenas estimam receber, aproximadamente, 300 pessoas no local.





“É muito importante revitalizar essas práticas tradicionais, especialmente nesse período tão modernizado. Elas fazem parte da nossa história, e queremos passá-las também para as gerações futuras”, destacou o secretário da Associação de Moradores da Terra Indígena Apucaraninha, Ivan Kaingang.





O evento é gratuito e aberto ao público. Haverá almoço e jantar no local, sem custos, e os interessados devem levar os próprios pratos e talheres. Também serão arrecadados levem alimentos que serão doados à comunidade Kaingang, como arroz, óleo, feijão e leite.

Continua depois da publicidade





O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, reforçou a importância do evento. “Os Jogos são um momento único de valorização e preservação da cultura indígena. Eles servem para unir a comunidade e fortalecer os laços de amizade e alegria em uma disputa criativa, justa e igualitária. É uma atividade mais que bem-vinda para este fim de ano”, afirmou.