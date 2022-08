Alunos do curso de barbeiro oferecem corte gratuito de cabelo em Londrina

Quem estiver precisando dar aquele trato no visual, pode comparecer à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) nesta sexta-feira (5). Os formandos do curso de barbeiro estarão, das 9h às 12h, realizando corte de cabelo para os trabalhadores. A ação não tem custo e é uma parceria da Prefeitura, por meio da SMTER, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A Secretaria do Trabalho fica na rua Pernambuco, 162, região central de Londrina.

Esses barbeiros foram formados pelo Senac, por meio do pacote de cursos de qualificação profissional contratado pela Prefeitura de Londrina. Ao longo de 2022, centenas de trabalhadores foram capacitados nas áreas de serviço, estética, gastronomia e mecânica. Além de atender aos trabalhadores, os formandos serão apresentados a todos os serviços que a Sala do Empreendedor oferece para aqueles que desejarem iniciar seu próprio negócio.





Para quem busca capacitação, ainda estão previstos diferentes cursos para o segundo semestre deste ano. Todas as oportunidades de qualificação são divulgadas nas redes sociais da Secretaria do Trabalho, pelo Instagram e Facebook com o @secretariadotrabalholondrina, e também são informadas pela página de qualificação profissional no site da Prefeitura, no www.londrina.pr.gov.br/qualificacao-profissional.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, lembrou que, mais do que aplicar seus conhecimentos, essa ação permite que os barbeiros comecem a divulgar seus serviços. “Temos um grande fluxo de pessoas que vem todos os dias aqui na Secretaria. Então, além de demonstrar de forma prática o resultado dos recursos que a Prefeitura vem investindo em qualificação profissional, a ação serve de vitrine para esses novos barbeiros já mostrarem seu trabalho a possíveis futuros clientes”, explicou Santos.

A gerente de qualificação da SMTER, Miriam Miura, agradeceu ao Senac por topar essa iniciativa. “O Senac, além de formar mão de obra de muita qualidade, é um grande parceiro da Secretaria. Todas as ações que a gente propõe, prontamente, o Senac já estuda como viabilizar. Foi assim com o corte de cabelo, foi assim quando pedimos para levar uma formação em técnica de vendas para dentro do residencial Jequitibá, e é assim todas as vezes que nós buscamos o Senac. Somos muito gratos por essa confiança e essa parceria”, comemorou a gerente.