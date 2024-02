Após furar sinal, motorista embriagado atinge ambulância do Samu em Londrina e deixa três feridos

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi atingida por outro carro em acidente por volta das 20h30 da noite de sexta-feira (16) próximo ao estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), região central de Londrina.





Três profissionais estavam na ambulância: um socorrista, uma enfermeira e um médico. Segundo a secretaria, os três tiveram ferimentos leves e foram atendidos por outra equipe do Samu, que se deslocou da sede nova do serviço que fica a poucos metros do local do acidente.

Publicidade

Publicidade





De acordo com informações da polícia, o homem estava embriagado e testou 0,40 mg/L de álcool no bafômetro, bem acima do permito no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). O motorista, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à delegacia e autuado por embriaguez ao volante. De acordo com a Polícia Civil, ele foi liberado horas depois, após pagar fiança.