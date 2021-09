Após temporal, chuva isolada é prevista para esta quarta em Londrina

Após o temporal desta terça-feira (14), espera-se que as chuvas sejam isoladas nesta quarta (15), já que o eixo mais instável da frente fria se afasta de Londrina e região, anuncia a agrometeorologista Angela Costa.

Um ligeiro declínio térmico é consequência do temporal. As máximas, que atingiram 34,2ºC na terça (14), não devem ultrapassar 28ºC nesta tarde. As mínimas foram de 18,2ºC, apurou a estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), situada na zona sul da cidade.

Costa não espera chuva para esta quinta (16), mas o sol ainda se esconde entre nuvens e só retorna a brilhar na sexta (17).





O que causou a tempestade?





Motivo de prejuízo financeiro e estragos tamanhos, o temporal surpreendeu muitos. O vento chegou a atingir 71 km/h e foram apurados 30 milímetros de chuva, de acordo com a pesquisadora.





Segundo ela, o canal de umidade amazônico, associado ao calor e a frente fria, explicam a potência da tempestade.





Até a manhã desta quarta (15), o acumulado pluviométrico de setembro é de 50,4 mm. A média histórica deste mês é de 115 mm, revela o IDR-PR.





No Paraná, Umuarama (Noroeste) e a região próxima ao Paraguai seguem com áreas de instabilidade. A área mais intensa da frente fria do Norte do Paraná migra para o litoral paulista.





Veja, na Folha de Londrina, um balanço dos estragos e das ocorrências registradas pela Defesa Civil de Londrina.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.