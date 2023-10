Aposentada de Londrina promove festa para crianças no União da Vitória e pede doações

A festa das crianças no Jardim União da Vitória, na Zona Sul de Londrina, já é uma tradição. Idealizado por Joanita Lopes da Silva, uma das pioneiras da região, o evento acontece anualmente desde 1992, sempre em 12 de outubro em comemoração ao Dia das Crianças.

Aposentada por invalidez e, hoje, com 63 anos, Joanita começou a organizar a festa quando era integrante e vice-presidente da associação de moradores do bairro. "Nessa época, a gente acompanhava as pessoas e via as necessidades das famílias. Muitas não tinham condições de comprar nada para os filhos, nem um pirulito", conta.

A aposentada, que, além de atuar na associação de moradores, coordenava uma cozinha comunitária em sua casa, oferecia doações de frutas, legumes, verduras e outros alimentos a cerca de 150 famílias. A partir da observação das demandas da comunidade e de seu trabalho, Joanita viu a oportunidade de promover uma festa para as crianças, com a entrega de doces e brinquedos e com a realização de atividades lúdicas.

"Em 1992, a gente começou entregando os alimentos e os brinquedos na rua. A gente preparava os pacotes de doce e entregava para as crianças. Porém, com o tempo isso foi melhorando, porque as pessoas começaram a contribuir mais. Depois de um tempo, começamos a fazer a festa em casa. Depois, fechamos a rua", explica a aposentada.



Joanita conta que, todos os anos, uma equipe de voluntários a auxilia não somente na preparação dos alimentos e na busca de doações, mas também na realização do evento. "A gente prepara um lanche com cachorro-quente e doce. Entregamos balas, pirulitos, chicletes e refrigerante. Todo ano também fazemos bolo, além de entregar os brinquedos que arrecadamos."

TRADIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS

A aposentada conta que a festa das crianças é uma tradição entre algumas famílias do Jardim União da Vitória. De acordo com Joanita, muitas pessoas que participaram do evento no passado levam seus filhos para viver a mesma experiência.

"Uma coisa que me marca muito são os pais que vêm participar da festa com a gente hoje. Quando começamos, lá em 1992, essas pessoas eram crianças ou adolescentes. Hoje, elas trazem os filhos para participar e ainda ajudam a gente a organizar as filas e a servir as crianças. Tudo isso é muito gratificante, conseguimos perceber que fizemos alguma diferença", comenta.

Ednalton Santos de Oliveira participou das primeiras edições da festa, enquanto ainda era uma criança. Atualmente, é pai de dois meninos e os leva para o evento, além de auxiliar os voluntários. "Tenho alegria em agradecer a Joanita e os outros voluntários por fazerem parte da minha infância. Eles fazem a alegria das crianças até hoje", afirma.





