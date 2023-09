Shopping de Londrina promove campanha de arrecadação de brinquedos

Até o dia 5 de outubro o Catuaí Shopping Londrina coleta brinquedos para uma campanha em celebração ao Dia das Crianças. A caixa de arrecadação está localizada na entrada principal do shopping, próxima ao SAC.





Podem ser doados brinquedos novos ou usados, em bom estado de conservação. Itens isolados de kits, bonecas quebradas ou com roupa rasgada e brinquedos com qualquer tipo de avaria não serão aceitos.

Ao final do período de arrecadação, as doações serão direcionadas a instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.





“Esta campanha e muitas outras que realizamos ao longo do ano tem como objetivo fortalecer nosso compromisso com o desenvolvimento social das comunidades localizadas no entorno do shopping”, destaca Fernanda Trombaco, superintendente do Catuaí.

Campanha Nacional

A ação faz parte de uma campanha nacional da Allos, mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. A iniciativa, realizada em parceria com o Instituto da Criança e o Instituto Devolver, vai contar com a participação de 46 shoppings da rede em todo o país.





“Na campanha de Dia das Crianças do ano passado, arrecadamos mais de 3,5 mil itens para menores em situação de vulnerabilidade social e que moram ao redor dos shoppings. A partir da expansão da nossa companhia, esperamos que esse número cresça significativamente. Contamos com a solidariedade de todos para que possamos transformar o Dia das Crianças desses pequenos em uma data ainda mais especial”, ressalta Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing da ALLOS.





Ao longo de 2023, as campanhas solidárias promovidas pela plataforma arrecadaram mais de 20 mil itens variados - como alimentos e agasalhos - impactando mais de 5 mil pessoas em todas as regiões do Brasil.