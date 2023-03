Arapongas inaugura casa para acolher mulheres vítimas de violência

A Casa de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (13), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).







A Casa de Acolhimento, iniciativa da prefeitura municipal, é um espaço de suporte para as vítimas de violência doméstica, principalmente nas ocorrências de fim de semana e feriados, em períodos noturnos, em que as equipes policiais e guardas municipais não têm respaldo para manter a vítima de agressão ou ameaça em segurança, junto de seus filhos, até que a prisão do agressor ou a medida protetiva sejam efetivadas.





“Fazer segurança pública também é isso: auxiliar e dar dignidade às pessoas vítimas de violência física”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre.

O secretário de Segurança Pública, Paulo Sérgio Argati, lembrou que muitas vezes a viatura da PM ou da Guarda Municipal chega à casa da vítima para atender a ocorrência e o agressor foge pulando o muro dos fundos.





“Os agentes de segurança vão embora com peso na consciência, pois a vítima muitas vezes não tem onde ficar e o agressor pode voltar a qualquer momento e seguir com a violência. Agora, com essa Casa de Acolhimento, as coisas vão mudar”, afirmou.





