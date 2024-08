Atleta londrinense participa do CrossFit Games nos EUA

A atleta Claudia Amaral, de Londrina, participa do CrossFit Games 2024, que prossegue até domingo (11), nos Estados Unidos.







A competição vai reunir cerca de 200 atletas do mundo todo, que irão competir na categoria individual (homens e mulheres) e times (dois homens e duas mulheres).

O CrossFit Games está em sua 18ª edição e reúne atletas de elite que competem em testes de força, resistência, agilidade e habilidades físicas em geral.





Cláudia faz parte da Vittoria Crossfit Centrum Movimento, juntamente com Nathalia Mencari, Bernardo Torquato e Filemon Souza, todos do Rio de Janeiro.

O time foi classificado durante a Copa Sur, o maior evento de CrossFit da América do Sul realizado em junho no Rio de Janeiro, e ficou em primeiro lugar dentre 30 times de toda a América do Sul.





Cláudia treina CrossFit há dez anos, mas nos últimos cinco anos tem se destacado em competições nacionais e internacionais.





