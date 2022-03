Autoridades fazem nova reunião sobre terreno para batalhão em Londrina

O impasse envolvendo o terreno onde deve ser construído um novo batalhão da Polícia Militar de Londrina, desta vez na zona norte, volta a ser discutido nesta quinta-feira (3). Prefeitos de sete cidades que seriam beneficiadas com o projeto confirmaram presença na reunião que deve começar às 14h30, junto com Marcelo Belinati (PP) e o deputado Tiago Amaral (PSB), que tem participado das discussões.



A indefinição acontece porque a prefeitura quer construir o Restaurante Popular na mesma área inicialmente destinada para a PM. O espaço tem aproximadamente 4,4 mil metros quadrados e fica na avenida Saul Elkind, próximo ao Cemitério Jardim da Saudade. No último dia 11, o assunto foi debatido entre representantes do Executivo local e do Governo do Estado, mas não houve acordo.



No fim da reunião, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Rômulo Marinho Soares, chegou a dizer à imprensa que "seria preciso buscar outro lugar para o batalhão". Em entrevista à FOLHA, Amaral falou da expectativa de pôr fim a essa confusão no encontro desta quinta. "Estou com uma boa expectativa. O restaurante é uma obra importante, mas se ele (terreno) não for reservado para a Polícia Militar, o prejuízo será muito grande para toda a região", explicou.







