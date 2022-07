Balões atraem londrinenses ao Aterro do Lago Igapó neste sábado

Londrinenses compareceram ao Aterro do Lago Igapó na tarde deste sábado (2) para prestigiar algumas etapas dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN’s) promovido pelo Governo do Estado. Dentre as várias modalidades esportivas que fizeram parte da programação, o balonismo foi a que mais chamou a atenção do público local. Durante o evento, 140 pessoas tiveram a oportunidade de participar da demonstração do modo de voo cativo, que consiste em manter o balão inflado, ancorado ao solo por três cordas, podendo subir e descer livremente atingindo uma altura de até 30 metros.

“A gente não está acostumado a ver balões no céu de Londrina. Quando li pela internet que haveria esse evento hoje, fiz questão de vir para subir em um balão pela primeira vez. É muito emocionante e divertido”, afirmou a dona de casa Roseli Pereira ao lado da filha Maria Rita. “A gente fica com um pouco de medo, mas quando está lá em cima esquece de tudo. Apesar de ser muito rápido, é uma experiência ótima”, ressaltou o estudante Guilherme dos Santos que fez o passeio com o irmão Alisson dos Santos.



“Os balões são o grande chamariz para atrair o público aos Jogos de Aventura e Natureza, evento que acontece desde de 2019 e que está sendo realizado em Londrina pela primeira vez. Aqui na cidade, conseguimos atender 140 pessoas que subiram no balão até atingir 30 metros de altura, que foi o limite seguro permitido de acordo com a situação climática local”, afirmou Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte do Governo do Paraná.







