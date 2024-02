Biografia de Bob Marley estreia nos cinemas de Londrina nesta quinta-feira

Bob Marley ficou conhecido por sua pregação pela paz, do amor e da fé rastafari. Com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi imenso.

Bob Marley: One Love é um filme biográfico que conta a história de Robert Nesta Marley OM, mais conhecido como Bob Marley, grande ícone do reggae. O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país, assim como as dificuldades que sua família e conhecidos passaram.

ESTREIA/ANIMAÇÃO







MASHA E O URSO: DIVERSÃO EM DOBRO!





Direção: Artyom Naumov, Vasiko Bedoshvili.





Em uma nova aventura natalina, Masha encontra doze novos amigos no inverno, sendo eles os magos dos Doze Meses do ano, que acreditava ser apenas um conto de fadas. Fazendo amizade com Janeiro, o Sr. do Gelo, ela embarca em uma jornada inesperada para salvar as férias e torná-las verdadeiramente inesquecíveis.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 13h45, 15h00.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 14h40.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 16h20.







